محمد بن راشد يصل إلى ميدان لمتابعة كأس دبي العالمي

محمد بن راشد يصل إلى ميدان لمتابعة كأس دبي العالمي
التاريخ
3/30/2024 9:17:17 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، إلى مضمار ميدان، حيث تقام منافسات كأس دبي العالمي.
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