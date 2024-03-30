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محمد بن راشد يصل إلى ميدان لمتابعة كأس دبي العالمي

3/30/2024 9:17:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،
يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، إلى مضمار ميدان، حيث تقام منافسات كأس دبي العالمي.

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