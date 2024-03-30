طقس الإمارات غداً غائم جزئياً وفرصة لسقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 16:58 والمد الثاني عند الساعة 04:05 والجزر الأول عند الساعة 10:48 والجزر الثاني عند الساعة 21:26 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 14:03 والمد الثاني عند الساعة 00:23 والجزر الأول عند الساعة 19:21 والجزر الثاني عند الساعة 08:01.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً ..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 30 19 85 30

دبي 31 18 80 30

الشارقة 31 20 80 25

عجمان 32 20 80 30

أم القيوين 30 19 85 30

رأس الخيمة 31 20 85 30

الفجيرة 31 22 75 25

العـين 32 16 65 20

ليوا 33 17 65 25

الرويس 30 18 80 55

السلع 29 19 80 35

دلـمـا 28 20 80 50

طنب الكبرى / الصغرى27 19 80 50

أبو موسى 27 19 85 55.

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