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يوم الأرض نموت ولا نرحل هنا لنا ماض، وحاضر، ومستقبل بقلم سالي علاوي

3/30/2024 9:08:10 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) يصادف اليوم ذكرى يوم الأرض وسط تصاعد الهجمة الاستيطانية ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية والحرب الشرسة على غزة، في ظل سياسة صهيونية ممنهجة ترمى إلى طمس ومحو الوجود الفلسطينى.

هذا العام في ذكرى يوم الأرض يحتفي الغزيين بدمائهم وإصرارهم على التمسك بأراضيهم وممتلكاتهم ورفض مخططات التهجير.

رغم انّ الذكرى ليوم الارض الخالد تحلّ في وضع محلي وإقليمي ودولي معقد للغاية، الا ان شعبنا ما زال يصرّ على التمسك بأرضه وكرامة شهدائه ويمضي يقاوم.

فعلى المستوى المحلي، ما زال شعبنا يقاوم منظومة الابرتايد والاستعمار الصهيو-إسرائيلية من جهة، والتحرر من أوسلو واستعادة ادواته النضالية التي جُرّد منها بدعوى عملية السلام من جهة أخرى.

اليوم نعيش ومنذ ستة أشهر حرب إبادة جماعية في غزة بعد عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول /اکتوبر 2023 وما زال شعبنا يتعرض للخذلان من قبل النظام الرسمي العربي بالمجمل خوفا من اغضاب الكيان الصهيوني وأمريكا الإمبريالية التي تساعد الجيش الصهيوني بإمدادات العتاد والذخيرة وهي تحاول أن تتظاهرعلينا بدور حامية الديمقراطية وحقوق الإنسان وهي في الواقع رأس الافعى التي تحمي وتدلل ربيبتها إسرائيل لمصالحها الاستعمارية الخاصة.

وأخيراً نحن سكان الأرض، حراس الأرض، متجذرون بها رغم كل محاولات القتل والتهجير والإبادة، فهذا وطننا الذي لا وطن لنا سواه.


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