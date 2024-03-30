الاحتلال استولى على 27 ألف دونم من أراضي الضفة بعد العدوان على غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 27 ألف دونم من أراضي الفلسطينيين، بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي، منها 15 ألف دونم تحت مسمى تعديل حدود محميات طبيعية في أريحا والأغوار الشمالية و11 ألف دونم من خلال ثلاثة أوامر إعلان أراضي دولة في محافظات القدس ونابلس.



و 230 دونما من خلال 24 أمرا لوضع اليد، لأغراض عسكرية، تمنع في المستقبل وصول المواطنين الفلسطينيين إلى آلاف الدونمات.



وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية في تقرير صدر اليوم السبت، بمناسبة الذكرى الـ 48 ليوم الأرض الخالد، ونصف عام على العدوان الرهيب الذي تشنه أجهزة دولة الاحتلال على أماكن التواجد الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة، أن مساحة الأراضي الفلسطينية التي تسيطر عليها دولة الاحتلال وتخضع للعديد من الإجراءات الاحتلالية، بلغت 2380 كم2، بما يعادل 42 بالمئة من مجمل أراضي الضفة الغربية، و69 بالمئة من مجمل المناطق المصنفة (ج)، وهي المناطق التي تخضع للحكم العسكري الاحتلالي.