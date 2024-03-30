شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي متواصل في خان يونس

شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي متواصل في خان يونس
التاريخ
3/30/2024 9:07:32 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت قناة "الأقصى" إن فلسطينيين انتشلوا جثامين 5 شهداء من مجمع ناصر غربي مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.
وأضاف القناة أن قصفا مدفعيا وإطلاق نار من آليات الاحتلال، قرب جامعة الأقصى والمحكمة الشرعية ومقرات الأجهزة الأمنية غربي خان يونس، خلف عددا من الشهداء والمصابين.
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