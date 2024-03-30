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شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي متواصل في خان يونس

3/30/2024 9:07:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت قناة "الأقصى" إن فلسطينيين انتشلوا جثامين 5 شهداء من مجمع ناصر غربي مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.


وأضاف القناة أن قصفا مدفعيا وإطلاق نار من آليات الاحتلال، قرب جامعة الأقصى والمحكمة الشرعية ومقرات الأجهزة الأمنية غربي خان يونس، خلف عددا من الشهداء والمصابين.

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