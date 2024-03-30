الاحتلال يدمر مقر بلديتي البريج والزوايدة في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت بلديات المحافظة الوسطى في قطاع غزة إن الجيش الإسرائيلي قصف مقري بلديتي البريج والزوايدة ما ادى إلى تدميرهما بالكامل وخروجهما عن الخدمة.



وأكدت البلديات، في بيان صدر اليوم السبت، أن "الاحتلال يتعمد قصف المقرات الإدارية للبلديات وغيرها من المقدرات البلدية كآبار المياه ومخازن الطوارئ وخطوط المياه والصرف الصحي"، مشيرا إلى أن الاحتلال يهدف إلى خلق إرباك في عمل البلديات، ما يترتب عليه عدم إيصال الخدمة للأهالي بالشكل المطلوب خاصة في ظل ما يعانونه من ظروف النزوح في مراكز الإيواء وغيرها من أماكن تواجدهم.

