Saturday, 30 March 2024 05:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يدمر مقر بلديتي البريج والزوايدة في غزة

3/30/2024 9:07:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت بلديات المحافظة الوسطى في قطاع غزة إن الجيش الإسرائيلي قصف مقري بلديتي البريج والزوايدة ما ادى إلى تدميرهما بالكامل وخروجهما عن الخدمة.


وأكدت البلديات، في بيان صدر اليوم السبت، أن "الاحتلال يتعمد قصف المقرات الإدارية للبلديات وغيرها من المقدرات البلدية كآبار المياه ومخازن الطوارئ وخطوط المياه والصرف الصحي"، مشيرا إلى أن الاحتلال يهدف إلى خلق إرباك في عمل البلديات، ما يترتب عليه عدم إيصال الخدمة للأهالي بالشكل المطلوب خاصة في ظل ما يعانونه من ظروف النزوح في مراكز الإيواء وغيرها من أماكن تواجدهم.


MENAFN30032024000208011052ID1108039075

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث