الطعاني: المملكة تشهد كسوف كلي للشمس غير مرئي في هذا الموعد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يصادف يوم الاثنين الموافق ٨ نيسان، الساعة 6:40 مساءً بتوقيت الأردن كسوف كلي للشمس يتزامن مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، حيث ستكون ذروة الكسوف في تمام الساعة 9:18 مساءً، ولن يكون مرئيًا من المنطقة العربية وفق المتخصص في فيزياء الفلك وعلوم الفضاء ورئيس قسم الفيزياء -جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور علي الطعاني .وتوقع الطعاني أن يكون الكسوف الكلي مرئيًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وسيستمر الكسوف الكلي لحوالي 4 دقائق، قائلاً "مع توقعات بأن يكون الجو مظلمًا مشابهًا للفجر أو بعد المغيب وسينتهي الكسوف في تمام الساعة 11:52 مساءً.



وأشار إلى أن ظل القمر سيُشاهد وهو يظلم جزءًا من الأرض وتتحرك هذه الظلال بسرعة تصل إلى 2000 كم في الساعة.



ونوه أن كسوف الشمس يحدث في وضع الاقتران، حيث يُعتبر مركز الكسوف هو ميلاد هلال الشهر القمري الجديد (شهر شوال)، مما يُؤكد الحسابات الفلكية.

وختم "يجب الإشارة إلى أن كسوف الشمس وخسوف القمر هما ظاهرتان فلكيتان طبيعيتان لا علاقة لهما بما يُشاع عن نهاية العالم."









