الأمن: تعاملنا مع أعمال شغب في مخيم البقعة الليلة الماضية

وأضاف السرطاوي، في بيان صحفي أنه تخلل أعمال الشغب إشعال نيران في ممتلكات وإغلاق طرق، ومحاولات اعتداء على رجال الأمن ورمي حجارة وزجاجات تجاههم.

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.