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الأمن: تعاملنا مع أعمال شغب في مخيم البقعة الليلة الماضية

3/30/2024 8:10:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الناطق بإسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، إنه تم التعامل مع أعمال شغب سيطرت عليها قوات الدرك الليلة الماضية في مخيم البقعة .


وأضاف السرطاوي، في بيان صحفي أنه تخلل أعمال الشغب إشعال نيران في ممتلكات وإغلاق طرق، ومحاولات اعتداء على رجال الأمن ورمي حجارة وزجاجات تجاههم.


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