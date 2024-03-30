الأمن: تعاملنا مع أعمال شغب في مخيم البقعة الليلة الماضية

الأمن: تعاملنا مع أعمال شغب في مخيم البقعة الليلة الماضية
التاريخ
3/30/2024 8:10:27 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الناطق بإسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، إنه تم التعامل مع أعمال شغب سيطرت عليها قوات الدرك الليلة الماضية في مخيم البقعة .
وأضاف السرطاوي، في بيان صحفي أنه تخلل أعمال الشغب إشعال نيران في ممتلكات وإغلاق طرق، ومحاولات اعتداء على رجال الأمن ورمي حجارة وزجاجات تجاههم.
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