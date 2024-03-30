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مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

3/30/2024 8:10:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 30 - 3 - 2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني، فضلا عن برشلونة ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

نيوكاسل يونايتد X وست هام يونايتد – الساعة 3:30 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1
بورنموث X إيفرتون – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1
تشيلسي X بيرنلي – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 2
نوتينجهام فورست X كريستال بالاس – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2
شيفيلد يونايتد X فولهام – الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3
توتنهام هوتسبير X لوتون تاون – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 1
أستون فيلا X وولفرهامبتون – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2
برينتفورد X مانشستر يونايتد – الساعة 11مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

خيتافي X إشبيلية – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 3
ألميريا X أوساسونا – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3
فالنسيا X ريال مايوركا – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3
برشلونة X لاس بالماس – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

نابولي X أتالانتا – الساعة 2:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1
جنوى X فروسينوني – الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1
تورينو X مونزا – الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 2
لاتسيو X يوفنتوس – الساعة8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
فيورنتينا X ميلان – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

لايبزيج X ماينز 05 – الساعة 5:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 8
باير ليفركوزن X هوفنهايم – الساعة 5:30 عصرا
آينتراخت فرانكفورت X يونيون برلين – الساعة 5:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 9
بوروسيا مونشنجلادباخ X فرايبورج – الساعة 5:30 عصرا
فيردر بريمن X فولفسبورج – الساعة 5:30 عصرا
بايرن ميونخ X بوروسيا دورتموند – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ميتز X موناكو – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 4
ليون X ستاد ريمس – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الهلال X الشباب – الساعة 10 مساء على قناة 1 SSC HD
النصر X الطائي – الساعة 10 مساء على قناة 2 SSC HD
الوحدة X الفتح – الساعة 10 مساء على قناة 3 SSC HD
الرياض X أبها – الساعة 10 مساء على قناة 4 SSC HD
مواعيد مباريات الدوري الامارات والقنوات الناقلة

العين X الشارقة – الساعة 9 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية 1
الوصل X خورفكان – الساعة 9 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية 3
البطائح X الجزيرة – الساعة 9 مساء على قناة أبو ظبى الرياضية 2
مواعيد مباريات الدوري القطرى والقنوات الناقلة

العربي X الغرافة – الساعة 9:30 مساء على قناة الكأس القطرية 1
قطر X الوكرة – الساعة 9:30 مساء على قناة الكأس القطرية 2
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

مازيمبي X بيترو أتلتيكو – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 6
يانج أفريكانز X صن داونز – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 6
الترجي X أسيك ميموزا – الساعة 12 مساء على قناة beIN Sports HD 6

ملاعب

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