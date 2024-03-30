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السير تكشف سبب الأزمة داخل نفق الملتقى باتجاه دوار النهضة

3/30/2024 8:10:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - سقطت حمولة طوب من مركبة شحن من داخل نفق الملتقى باتجاه دوار النهضة وفق إدارة السير .


وقالت إدارة السير في بيان لها إن الحادثة تسببت في تباطؤ حركة السير٬ مؤكدة أن كوادرها في الموقع للتعامل مع الأثر المروري .


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