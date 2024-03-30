السير تكشف سبب الأزمة داخل نفق الملتقى باتجاه دوار النهضة

السير تكشف سبب الأزمة داخل نفق الملتقى باتجاه دوار النهضة
التاريخ
3/30/2024 8:10:26 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - سقطت حمولة طوب من مركبة شحن من داخل نفق الملتقى باتجاه دوار النهضة وفق إدارة السير .
وقالت إدارة السير في بيان لها إن الحادثة تسببت في تباطؤ حركة السير٬ مؤكدة أن كوادرها في الموقع للتعامل مع الأثر المروري .
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