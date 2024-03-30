الاحتلال يعتقل 16 مواطنا في محيط المسجد الأقصى

الاحتلال يعتقل 16 مواطنا في محيط المسجد الأقصى
التاريخ
3/30/2024 8:09:54 AM
(MENAFN
- Palestine News Network ) القدس/PNN-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 16 مواطنا في مدينة القدس المحتلة، ومن داخل أراضي العام 48، أثناء خروجهم من المسجد الأقصى المبارك.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال انتشرت في محيط الأقصى، ودققت في بطاقات الوافدين، واعتقلت 16 مواطنا غالبيتهم في العشرينيات من العمر.
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