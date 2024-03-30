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الاحتلال يعتقل 16 مواطنا في محيط المسجد الأقصى

3/30/2024 8:09:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 16 مواطنا في مدينة القدس المحتلة، ومن داخل أراضي العام 48، أثناء خروجهم من المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال انتشرت في محيط الأقصى، ودققت في بطاقات الوافدين، واعتقلت 16 مواطنا غالبيتهم في العشرينيات من العمر.

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