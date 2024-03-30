الاحتلال يعتقل شقيقين غرب الخليل
التاريخ
3/30/2024 8:09:53 AM
(MENAFN
- Palestine News Network ) الخليل/PNN-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شقيقين من بلدة ترقوميا غرب الخليل.
وأفادت مصادر أمنية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين أنس ومحمد حسام مجاهد، خلال اقتحام بلدة ترقوميا شمال غرب الخليل.
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