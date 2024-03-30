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الاحتلال يعتقل شقيقين غرب الخليل

3/30/2024 8:09:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شقيقين من بلدة ترقوميا غرب الخليل.

وأفادت مصادر أمنية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين أنس ومحمد حسام مجاهد، خلال اقتحام بلدة ترقوميا شمال غرب الخليل.

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