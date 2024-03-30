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قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية

3/30/2024 8:09:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) قلقيلية/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، وتجولت في عدة أحياء، وتمركزت في وسط المدينة وفي حي النقار، مشيرة إلى أن مواجهات دارت بين الشبان وقوات الاحتلال.

يتبع....

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