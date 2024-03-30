جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد معتصم أبو عابد في قباطية جنوب جنين

MENAFN - Palestine News Network ) جنين/PNN- شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في بلدة قباطية جنوب جنين، اليوم السبت، جثمان الشهيد الطفل معتصم نبيل أبو عابد (13 عاما)، الذي استشهد، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها البلدة فجرا.

وحمل المشيعون جثمان الشهيد الطفل أبو عابد على الأكتاف، وجابوا فيه شوارع البلدة، مرددين الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا، وصولا إلى المسجد، حيث أدوا الصلاة عليه، وسط ترديد للهتافات الغاضبة.

ومن ثم سار موكب التشييع تجاه منزل عائلة الشهيد، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع الأخيرة، قبل أن تتم مواراته الثرى في مقبرة البلدة.

وألقيت خلال التشييع كلمات لفعاليات البلدة، أكدت ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة الاحتلال، وطالبوا بضرورة توفير الحماية الدولية لشعبنا، خاصة في ظل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، مشددة على أن جرائم الاحتلال لن تثني شعبنا وتخيفه، وسيستمر في النضال حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

ونعت فصائل العمل الوطني والإسلامي الشهيد الطفل أبو عابد، مؤكدة أن هذه الجريمة تُضاف إلى سلسلة الجرائم الممنهجة وحرب الإبادة التي ترتكب من قبل الاحتلال بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت قباطية فجر اليوم، وداهمت عدة منازل، وحطمت محتوياتها، واندلعت على إثرها مواجهات عنيفة أصيب خلالها شابان بالرصاص، أحدهما بجروح خطيرة، واعتقل ثلاثة مواطنين.