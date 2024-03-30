مؤسسة دي بي ورلد الخيرية تساهم بـ 10 ملايين درهم في حملة «وقف الأم»

انضمت مؤسسة "دي بي ورلد" الخيرية، الذراع الخيرية والإنسانية لـمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، إلى قائمة المساهمين في حملة "وقف الأم" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لتكريم الأمهات من خلال إنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم بشكل مستدام، حيث أعلنت المؤسسة عن مساهمتها بمبلغ 10 ملايين درهم لدعم جهود الحملة.

وتأتي مساهمة مؤسسة "دي بي ورلد" الخيرية في إطار سباق الخير الذي انطلق مع بدء الحملة، حيث تتوالى مساهمات الأفراد والمؤسسات وشركات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال لدعم حملة "وقف الأم"، التي تستهدف تكريم الأمهات من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والدته في "وقف الأم"، إضافة إلى إبراز الدور الذي تقوم به الأم في توفير مناخ أسري مشجع وداعم لتعليم الأبناء.

كما تستهدف الحملة، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" وأطلقت بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، دعم المجتمعات والأفراد الأقل حظاً بشكل مستدام، من خلال دعم عملية تعليمهم، ما يوفر فرصاً مستدامة لتحسين جودة حياتهم، ويسهم في استقرارهم وتأهيلهم لأسواق العمل المعاصرة والمستقبلية، إضافة إلى ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع.

وأشار سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، إلى الأهمية الكبيرة لحملة وقف الأم التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وقال: "تتوافق الحملة مع رؤية قيادتنا الرشيدة، لتعزيز المشاركة المجتمعية من الأفراد إلى المؤسسات في المشاريع الخيرية، وبالتالي ضمان تأثيرها المستمر على المجتمعات الأقل حظاً. كما تمهد هذه المبادرات الطريق أمام مستقبل يتميز بالاستقرار والتنمية المستدامة".



وأضاف بن سليّم: "نتشرف بالمشاركة في حملةٍ تحتفل بدور الأمهات العظيم وتدعم التعليم على الساحة العالمية. وتؤكد مساهمتنا في هذه الحملة التزامنا الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية وتعزيز الجهود الإنسانية المحورية لدولة الإمارات حول العالم.

وتهدف حملة "وقف الأم" إلى تطوير مفهوم الوقف الخيري من خلال التركيز على تمكين الأفراد والمجتمعات الأقل حظاً عبر توفير فرص لتعليمهم وتأهيلهم، وتطوير إمكاناتهم ومهاراتهم، إضافة إلى إعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات، بما يضمن استدامة الخير، ويسهم في الجهود العالمية لتعزيز أهداف التنمية المستدامة ودعم استقرار المجتمعات.

قنوات المساهمة

وتواصل حملة "وقف الأم" استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة Mothersfund، فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، ويمكن أيضاً المشاركة في الحملة عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE790340003708472909201 في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة "وقف الأم" خيار التبرع عبر الرسائل النصية للمبادرة بإرسال رسالة بكلمة " أمي" أو "Mother" لمستخدمي شبكتي"دو" و" اتصالات من e&" في الإمارات على الأرقام التالية: 1034، 1035، 1036، 1038، ويمكن

المساهمة في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـود" (Jood).





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