ابنة الممثل آلان ديلون ترفع دعوى قضائية ضد شقيقَيْها

رفعت أنوشكا، ابنة الممثل الفرنسي آلان ديلون، دعوى قضائية ضد شقيقَيْها بتهمة انتهاك الخصوصية بعدما نشرا محادثة بينها ووالدها، وستجرى المحاكمة في أبريل 2025 في محكمة باريس.

وسيحاكَم نجلا أسطورة السينما الفرنسية أنتوني (59 عاما) وآلان فابيان (29 عاما) بتهمة "استخدام أو حفظ أو الكشف عن وثيقة أو تسجيل تم الحصول عليه عن طريق انتهاك خصوصية الآخرين".

والشقيقان متّهمان بتسجيل محادثة شقيقتهما أنوشكا (33 عاما)، مع والدهم بتاريخ الخامس من يناير 2024 في مقر إقامة الممثل في دوشي على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب باريس.

وبعد يومين نشر الشقيقان عبر حسابهما في انستغرام ما قالا إنه تسجيل لمحادثة بين آلان ديلون وابنته.

ويُسمع في المقطع صوت امرأة تخاطب رجلاً تناديه "بابا".

ويتصارع الأبناء الثلاثة منذ يناير، أكان في وسائل الإعلام أو من خلال إجراءات قانونية، على خلفية خلافات متعلقة بالحالة الصحية للممثل البالغ 88 عاما.

ويتّهم أنتوني وآلان فابيان أنوشكا بالتلاعب بوالدهم وإخفائها عنهما وضعه الصحي. ويؤكد انتوني أن شقيقته ترغب في إعادته آلان ديلون إلى سويسرا لتجنب دفع ضرائب كثيرة على الميراث.

من جانبها، تتهم أنوشكا شقيقيها بأنهما عرّضا حياة والدهم للخطر، وتؤكد أنها أرادت اصطحابه إلى سويسرا حتى يتمكن من مواصلة علاجه هناك.



