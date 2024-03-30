دعاء العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر

يتسابق المسلمون في العشر الأواخر من شهر رمضان في التقرب إلى الله؛ بالصلاة، والدعاءِ، والقيام، وعلى الرغم من عدم ورود أدعية مُخصَّصة تُقال في هذه الأيّام المباركة، إلّا أنَّ المسلم يمكنه أن يدعو بما يشاء، ويُحسِن الظنَّ بربّ العالَمين؛ لتحقيق مُراده، وفقا لموقع مستجاب.

دعاء العشر الأواخر من رمضان

يمكن للمسلم أن يتخيّر ما يشاء من الدعاء الصالح في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، ومن هذه الأدعية ما يأتي:

ربِّ إنّها العشر الأواخر، وفيها لا تُرَدّ الدعوات، ربِّ اشفِ مرضانا، وارحم موتانا، وحَقِّق أمانينا، وأَعتِقْنا من النار.

ربِّ إنّها آخر أيّام من رمضان، فاكتب لنا أن نكون من الذين تُعتَق رقابهم من النار، وبلِّغنا ليلةَ القدر، واجعلنا فيها من المقبولين، آمين يارب.

اللهمّ إنّها العشر الأواخر في رمضان، وإنّا نسألك فيها أن لا تحرمنا أجر ليلة القدر، وأن تجعلنا مِمّن أعتقت رقابهم من نيرانك.

اللهمّ إنّا نسألك في هذه الأيّام الكريمة أن لا تُشمِتَ أعداءنا بدائِنا، وأن تجعل القرآن العظيم شفاءنا ودواءنا، فنحن العليلون وأنت المُداوي، أنت ثقتنا ورجاؤنا، اللهمّ اجعل حُسن ظنّنا بك شفاءنا.

اللهمّ اجعلنا في العشر الأواخر من رمضان ممّن نظرتَ إليهم فغَفَرت لهم، ورضيتَ عنهم، وحَرَّمتَهم على النار، وكتبتَ لهم الجنّة، نحن ومن نُحبّ.

اللهمّ اغفر لنا في أيّام العِتق من النار ما قدّمنا وما أخّرنا، وما أسررنا وما أعلَنّا، وما أنت أعلم به منّا، أنت المُقدِّم وأنت المُؤخِّر، وأنت على كلّ شيءٍ قدير.

اللهمّ اجعلنا في هذه الليالي المباركة من الذين تُسلّم عليهم الملائكة، يا ربِّ تقبَّل منّا، وعلى طاعتك أَعِنّا، وأَكرِمنا ولا تُهِنّا.

اللهمّ افتح لنا في هذه الليالي أبواب فضلك، وانزل علينا فيها بركاتك، ووفّقنا فيه إلى مُوجِبات مرضاتك، وأسكنّا فيها جنّاتك، يا مُجيب دعوة المُضطَّرين.

اللهمّ اختِم لنا رمضان برضوانك، والعِتق من نيرانك، واجعلنا فيه من المقبولين، وأَعِده علينا أعواماً عديدة ونحن في صحّةٍ وعافيةٍ.

اللهمّ لا تُخرجنا من شهرِك هذا إلّا وقد أصلحت أحوالنا، ووفّقتنا، وغيَّرت أقدارنا إلى أجملها، وحقَّقت لنا ما نتمنّاه، إنّك على كلّ شيءٍ قدير.

اللهمّ لا تُخرجنا من هذه الأيّام المباركة إلّا وقد غفرت لنا خطيئاتنا، وجهلنا، وإسرافنا في أمرنا، وما أنت أعلم به منّا، اللهمّ اغفر لنا جدّنا وهزلنا، وخطئنا وعَمدنا، وكلّ ذلك عندنا.

دعاء ليلة القَدر

يمكن للمسلم أن يدعو في ليلة القدر بالدعاء المأثور الذي علّمه النبيّ -صّلى الله عليه وسلّم- للسيّدة عائشة -رضي الله عنها؛ وهو: "اللهمّ إنّك عَفوٌّ كريمٌ تُحبُّ العَفوَ، فاعفُ عنِّي"، كما أنّه يمكن أن يدعو بما يشاء من أدعية صالحة، ومنها:

اللهمّ إن كانت هذه ليلة القدر؛ فاقسِم لنا فيها خيرَ ما قَسَمت، واختِم لنا في قضائك خير ما خَتَمت، واختِم لنا بالسعادة فيمَن خَتَمت، اللهمّ اجعل أسماءنا فيها من السعداء، وأرواحنا مع الشهداء، يا أرحم الراحمين يا الله.

اللهمّ لا تصرفنا من هذه الليلة إلّا بذنبٍ مغفور، وسَعيٍ مَشكور، وعملٍ مُتقَبّلٍ مبرور، وتجارةً لن تبور، وشفاءٍ لِما في الصدور، وتوبة خالصة لوجهك الكريم.

اللهمّ ارزقنا فضل قيام ليلة القدر، وبَدّل أحوالنا فيها من العُسر إلى اليُسر، واقبلْ أعذارنا، وحُطّ عنّا الذنوب والأوزار، يا رؤوفاً بعباده الصالحين، إلهنا وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، اللّهم ما قسمت في هذه الليلة من علم، ورزق، وأجر، وعافية، فاجعل لنا منه أوفر الحظّ والنصيب..

اللهمّ يا مَن أنزلت القرآن الكريم في ليلة القَدر، أَكرمْنا في هذه الليالي المباركة، والطُف بنا، وأَجِرنا من النار.

اللهمّ يا الله، ارزقنا فضل ليلة القدر، وفضل قيام ليلة القدر، اللهمّ اغفر لنا ذنوبنا.

اللهمّ إنّا نسألك بفضل ليلة القدر، وأسرار ليلة القدر، وأنوارها، وبركاتها أن تتقبّل دعواتنا، وأن تقضي حاجاتنا.

اللهمّ إنّا نسألك في هذا المَقام المُبارك، وفي هذه الليلة المباركة، أن تكتبنا من عُتقائك من النار، اللهمّ أَعتِق رقابَنا ورقابَ آبائنا، وأمّهاتنا، وسائر قرابتنا من النار، يا عزيز يا غفّار.

يا ربِّ في هذه الليلة ارزقنا العمل الصالح الذي يُقرِّبنا من رحمتك، واللسان الذاكر الشاكر لنِعَمك، اللهمّ ثَبِّتنا بالقول الثابت في الحياة الدُّنيا، وفي الآخرة، اللهمّ ارحمنا برحمتك، واغفر لنا يا أرحم الراحمين.

أدعية خَتم القرآن في رمضان

لم يرد نصّ صريح أو دعاء خاصّ بختم القرآن ممّا هو مأثور عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-، إلّا أنّ للمسلم أن يدعو بما يشاء من خيرَي الدُّنيا والآخرة في رمضان بشكل عام، وبعد ختم القرآن أيضاً، ومن هذه الأدعية:

اللهمّ اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياءً، ولأفهامنا جلاءً، ولأسقامنا دواءً، ولذنوبنا مُمَحِّصاً، وعن النار مُخَلِّصاً.

اللهمّ ذَكّرنا منه ما نُسِّينا، وعلِّمنا منه ما جَهِلنا، وارزقنا تلاوتَه آناء الليل، وأطراف النهار على الوجه الذي يُرضيك عنّا.

اللهمّ اجعلنا مِمّن يُحِلُّ حلالَه، ويُحرِّم حرامَه، ويعمل بمُحْكَمِه، ويُؤمن بمُتشابهِه، ويتلوه حقَّ تلاوته.

اللهمّ ألبِسْنا به الحُلل، وأسكِنّا به الظُّلَل، وأَسبِغ علينا به النِّعَم، وادفعْ به عنا النِّقَم.

اللهمّ اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصّتك، يا ذا الجلال والإكرام.

اللهمّ اجعلنا لكتابك من التالين، وعند خَتمه من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، ولا تجعلنا مِمّن استهوَته الشياطين فشغلَته بالدُّنيا عن الدِّين، فأصبح من النادمين، وفي الآخرة من الخاسرين.

اللهمّ قد ختمنا كتابَك، ولُذْنا بجنابك، فلا تطردنا عن بابك، فإن طردتَنا فإنّه لا حول لنا ولا قوّة إلّا بك. اللهمّ اجعله شفيعاً لنا، وحُجّة لنا لا حُجّة علينا.

اللهمّ اجعلنا مِمّن يُقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا مِمّن يُقيم حروفه ويُضيّع حدوده.

اللهمّ انقلنا بالقرآن من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنّة، ومن الضلالة إلى الهداية، ومن الذلّ إلى العِزّ، يا ذا الجلال والإكرام، ومن أنواع الشرور كلّها إلى أنواع الخير كلّها، يا حيّ يا قيّوم.

اللهمّ أصلح لنا ديننا الذي هو عِصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مَعادُنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كلّ خير، واجعل الموت راحة لنا من كلّ شرّ.

اللهمّ اجعل خير أعمارنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيّامنا يوم نلقاك فيه.

اللهمّ إنّا نسألك عيشة هنيّة، وميتة سويّة، ومَردّاً غير مُخزٍ ولا فاضح.

اللهم إنّا نسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العلم، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير المَمات.

اللهمّ صلِّ وسلّم وبارك على نبيّنا محمد، ولا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنباً إلّا غَفرتَه، ولا همّاً إلّا فرَّجتَه، ولا كَرباً إلا نَفَّسته، ولا دَيناً إلّا قضَيته، ولا مريضاً إلّا شَفَيته، ولا مَيتاً إلّا رحمته، ولا مظلوماً إلّا نَصَرته، ولا ظالماً إلّا قصمته، ولا عسيراً إلّا يَسّرته، ولا حاجة من حوائج الدُّنيا والآخرة هي لك رضاً ولنا فيها صلاح إلّا أَعنتَنا على قضائها ويسَّرتها، برحمتك يا أرحم الراحمين.

لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودَرَج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفَرج، يا فَرَجنا إذا أُغلِقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحِيل بيننا وبين الأهل والأصحاب.

اللهمّ اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيّة، ولنبيّك بالرسالة، وماتوا على ذلك، اللهمّ اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعفُ عنهم، وأَكرِم نُزُلهم، ووَسّع مُدخلَهم، واغسِلهم بالماء والثلج والبَرَد، ونَقِّهم من الذنوب والخطايا كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدَّنَس.

اللهم يَمِّن كتابنا، وبيِّض وجوهنا، وثبِّت أقدامنا، ويسِّر حسابنا، وارزقنا جوار نبيّك -صلّى الله عليه وسلّم-، مع النبِيّينَ والصدِّيقينَ والشهداء والصالِحينَ وحَسُنَ أولئِكَ رَفيقاً.

اللهمّ وَفِّقنا في هذه الليلة المباركة وفي سائر الليالي إلى التزام طريق التوبة النصوح.

ربّنا آتِنا في الدُّنيا حَسنة، وفي الآخرة حَسنة، وقِنا عذاب النار، وصلِّ اللهمّ على سيّدنا ونبيّنا محمّد، وعلى آله وأصحابه الأخيار، وسلِّم تسليماً كثيراً.







