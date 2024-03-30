مجموعة لاندمارك تدعم حملة «وقف الأم» بـ5 ملايين درهم

أعلنت مجموعة لاندمارك عن مساهمتها بـ 5 ملايين درهم لدعم حملة "وقف الأم" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لتكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم.

وتجسد حملة "وقف الأم" التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" وأطلقت بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، ريادة دولة الإمارات في العمل الإنساني، وتعزيز الجهود العالمية لتحسين حياة البشر.

مسؤولية مجتمعية

وقالت رينوكا جاغتياني، رئيسة مجلس إدارة مجموعة لاندمارك: "(وقف الأم) مبادرة خيرية عالمية جديدة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من أجل تكريم الأمهات ودورهن ومساعدة المجتمعات الأقل حظاً. ونحن في مجموعة لاندمارك، فخورون بالمساهمة في المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لبناء مستقبل واعد مستدام وجعله واقعاً نحياه."

"ومع احتفالنا بمرور 50 عاماً على تأسيس لاندمارك في المنطقة، نعبّر عن كل الامتنان والعرفان للدعم الذي نتلقاه من قيادة دولة الإمارات وحكومتها وشعبها، ونؤكد أن مساهمتنا في الحملة هدفها المشاركة في تكريم كل أم ودعم الاستثمار في التعليم لمجتمع أكثر شمولاً وتمكينًا".

خير مستدام

وتسعى حملة "وقف الأم" إلى تكريم جميع الأمهات من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والدته، كما تهدف الحملة إلى مساعدة الفئات الأقل حظاً، ودعم تعليم ملايين الأفراد، وتترجم حملة "وقف الأم" رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في العمل على استدامة الخير والعطاء، وتقديم الدعم للشرائح الضعيفة حول العالم.

قنوات التبرع

وتواصل حملة "وقف الأم" استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة Mothersfund، فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، ويمكن أيضاً المشاركة في الحملة عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE790340003708472909201 في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة "وقف الأم" خيار التبرع عبر الرسائل النصية للمبادرة بإرسال رسالة بكلمة " أمي" أو "Mother" لمستخدمي شبكتي"دو" و" اتصالات من e&" في الإمارات على الأرقام التالية: 1034، 1035، 1036، 1038، ويمكن

المساهمة في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow، تحت فئة "التبرعات"، أو عبر منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـود" (Jood).

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