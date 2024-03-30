اليابان تعتزم استئناف تمويلها لـ الأونروا

MENAFN - Palestine News Network ) طوكيو/PNN-أعلنت اليابان قرار استئناف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بعد أن جمدته إثر اتهامات إسرائيلية تتهم لعدد من موظفي الوكالة الإغاثية بالمشاركة في عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان لها، الجمعة، إن "اليابان والأونروا تؤكدان أنهما ستمضيان قدمًا في التنسيق النهائي للجهود اللازمة لاستئناف المساهمة اليابانية" في تمويل الوكالة الأممية.

وصدر البيان عقب اجتماع وزيرة الخارجية اليابانية، يوكو كاميكاوا، في طوكيو، الخميس، مع المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني. ونقل البيان عن الوزيرة اليابانية تشديدها على ضرورة أن تتخذ الأونروا "تدابير فعالة لتحسين إدارتها وتعزيز شفافيتها وتتبع أموالها وضمان حيادية موظفيها".

وكانت متحدثة باسم الأمم المتحدة قالت، الأسبوع الماضي، إن اللجنة المستقلة المسؤولة عن تقييم حياد الأونروا أصدرت تقريرًا مؤقتًا حددت فيه "المجالات الحرجة" التي ينبغي معالجتها، ومن المتوقع أن تصدر اللجنة تقريرها النهائي بحلول 20 أبريل/ نيسان المقبل.