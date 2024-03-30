اليابان تعتزم استئناف تمويلها لـ الأونروا

(MENAFN
- Palestine News Network ) طوكيو/PNN-أعلنت اليابان قرار استئناف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بعد أن جمدته إثر اتهامات إسرائيلية تتهم لعدد من موظفي الوكالة الإغاثية بالمشاركة في عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان لها، الجمعة، إن "اليابان والأونروا تؤكدان أنهما ستمضيان قدمًا في التنسيق النهائي للجهود اللازمة لاستئناف المساهمة اليابانية" في تمويل الوكالة الأممية.
وصدر البيان عقب اجتماع وزيرة الخارجية اليابانية، يوكو كاميكاوا، في طوكيو، الخميس، مع المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني. ونقل البيان عن الوزيرة اليابانية تشديدها على ضرورة أن تتخذ الأونروا "تدابير فعالة لتحسين إدارتها وتعزيز شفافيتها وتتبع أموالها وضمان حيادية موظفيها".
وكانت متحدثة باسم الأمم المتحدة قالت، الأسبوع الماضي، إن اللجنة المستقلة المسؤولة عن تقييم حياد الأونروا أصدرت تقريرًا مؤقتًا حددت فيه "المجالات الحرجة" التي ينبغي معالجتها، ومن المتوقع أن تصدر اللجنة تقريرها النهائي بحلول 20 أبريل/ نيسان المقبل.
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