Saturday, 30 March 2024 03:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حزب الله اللبناني يستهدف ثكنة راميم الإسرائيلية بصاروخ بركان

3/30/2024 7:08:31 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN- أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، استهداف ثكنة راميم الإسرائيلية بصاروخ بركان.

وقال الحزب، في بيان صحافي:“استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح اليوم ثكنة راميم بصاروخ بركان وأصابوها إصابة مباشرة”.

وذكرت“الوكالة الوطنية للإعلام” أن“العدو الإسرائيلي أطلق مساء امس عددا من قذائف المدفعية الثقيلة على أطراف بلدات مروحين وعيتا الشعب ورميش بالقطاعين الغربي والأوسط، بعدها ساد الهدوء الحذر باستثناء الطيران الاستطلاعي المعادي الذي استمر بالتحليق ليلا وحتى صباح اليوم فوق قضاء صور والساحل البحري وفوق الخط الازرق المتاخم للحدود الدولية مع فلسطين المحتلة، وترافق ذلك مع اطلاق قنابل مضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط”.

وأشارت إلى“تحليق الطيران الاستطلاعي المعادي بكثافة فوق مدينة صور وعلى الساحل البحري الجنوبي وصولا حتى مخيم الرشيدية”.

MENAFN30032024000205011050ID1108038954

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث