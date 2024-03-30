حزب الله اللبناني يستهدف ثكنة راميم الإسرائيلية بصاروخ بركان

(MENAFN
- Palestine News Network ) بيروت/PNN- أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، استهداف ثكنة راميم الإسرائيلية بصاروخ بركان.
وقال الحزب، في بيان صحافي:“استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح اليوم ثكنة راميم بصاروخ بركان وأصابوها إصابة مباشرة”.
وذكرت“الوكالة الوطنية للإعلام” أن“العدو الإسرائيلي أطلق مساء امس عددا من قذائف المدفعية الثقيلة على أطراف بلدات مروحين وعيتا الشعب ورميش بالقطاعين الغربي والأوسط، بعدها ساد الهدوء الحذر باستثناء الطيران الاستطلاعي المعادي الذي استمر بالتحليق ليلا وحتى صباح اليوم فوق قضاء صور والساحل البحري وفوق الخط الازرق المتاخم للحدود الدولية مع فلسطين المحتلة، وترافق ذلك مع اطلاق قنابل مضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط”.
وأشارت إلى“تحليق الطيران الاستطلاعي المعادي بكثافة فوق مدينة صور وعلى الساحل البحري الجنوبي وصولا حتى مخيم الرشيدية”.
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