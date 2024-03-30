حزب الله اللبناني يستهدف ثكنة راميم الإسرائيلية بصاروخ بركان

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN- أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، استهداف ثكنة راميم الإسرائيلية بصاروخ بركان.

وقال الحزب، في بيان صحافي:“استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح اليوم ثكنة راميم بصاروخ بركان وأصابوها إصابة مباشرة”.

وذكرت“الوكالة الوطنية للإعلام” أن“العدو الإسرائيلي أطلق مساء امس عددا من قذائف المدفعية الثقيلة على أطراف بلدات مروحين وعيتا الشعب ورميش بالقطاعين الغربي والأوسط، بعدها ساد الهدوء الحذر باستثناء الطيران الاستطلاعي المعادي الذي استمر بالتحليق ليلا وحتى صباح اليوم فوق قضاء صور والساحل البحري وفوق الخط الازرق المتاخم للحدود الدولية مع فلسطين المحتلة، وترافق ذلك مع اطلاق قنابل مضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط”.

وأشارت إلى“تحليق الطيران الاستطلاعي المعادي بكثافة فوق مدينة صور وعلى الساحل البحري الجنوبي وصولا حتى مخيم الرشيدية”.