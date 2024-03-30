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أدرعي: لم نستهدف سيارة تابعة لقوات اليونيفيل بجنوب لبنان

3/30/2024 7:08:30 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب/PNN-قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن سلاح الجو لم يستهدف أي سيارة تابعة لقوات اليونيفيل في منطقة رميش جنوبي لبنان.

وكانت رويترز نقلت عن مصادر أمنية قولها إن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة تقل مراقبين من قوات اليونيفيل خارج بلدة رميش الحدودية بجنوب لبنان، اليوم السبت.

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