أدرعي: لم نستهدف سيارة تابعة لقوات اليونيفيل بجنوب لبنان

أدرعي: لم نستهدف سيارة تابعة لقوات اليونيفيل بجنوب لبنان
التاريخ
3/30/2024 7:08:30 AM
(MENAFN
- Palestine News Network ) تل ابيب/PNN-قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن سلاح الجو لم يستهدف أي سيارة تابعة لقوات اليونيفيل في منطقة رميش جنوبي لبنان.
وكانت رويترز نقلت عن مصادر أمنية قولها إن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة تقل مراقبين من قوات اليونيفيل خارج بلدة رميش الحدودية بجنوب لبنان، اليوم السبت.
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