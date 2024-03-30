واشنطن بوست: أزمة اليهود الحريديم ستكون لها تداعيات عميقة على نتنياهو والمجتمع الإسرائيلي

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN-نشرت صحيفة“واشنطن بوست” الأمريكية تقريرا بعنوان“حكم المحكمة بشأن اليهود المتشددين في الجيش يعرض ائتلاف نتنياهو للخطر” لمراسلته لوفداي موريس، أكدت فيه أن قرار تعليق المحكمة العليا في إسرائيل بشأن اليهود الأرثوذكس المتشددين الذين يدرسون في المدارس الدينية ويرفضون الخدمة العسكرية، سيكون له تداعيات عميقة على المجتمع وعلى حكومة نتنياهو.

وينقل التقرير عن ،الخبير في شؤون الأرثوذكس المتشددين في المعهد“الإسرائيلي للديمقراطية”جلعاد ملاخ، قوله إن“هناك احتمالا أن يكون هذا أول تصدع في جدار الائتلاف”.

وأضاف“أن الزعماء الأرثوذكس المتشددين يرون في الحكم خيانة لوعود نتنياهو، حيث يحصلون على المساعدات المالية والإعفاءات العسكرية مقابل دعمهم السياسي”.

ويشير التقرير إلى أن تاريخ الإعفاءات العسكرية يعود إلى عام 1949، عندما منح ديفيد بن غوريون إعفاءات لـ 400 طالب ديني من اليهود الحريديم في سن التجنيد.

و”منذ ذلك الحين، ازداد عدد المؤهلين للإعفاء، ويشكل اليهود الأرثوذكس المتشددون 13٪ من السكان. وكانت أحزابهم السياسية لها دور رئيسي في حكومات نتنياهو المتعاقبة، والآن يتوقف بقاؤه السياسي على ما إذا كان بإمكانه استرضاؤهم”.

وأوضح التقرير“أن النزاع يسلط الضوء على توتر مركزي في إسرائيل الحديثة، وهو توتر أصبح حادا بشكل متزايد مع استمرار قتال الجنود الإسرائيليين وموتهم في الحرب المستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر في غزة”.

ولفت إلى أن كثيرا من الحريديم يرون أن التجنيد العسكري يشكل تهديدا لوجودهم، ما يضع شبابهم المنعزلين عادة على اتصال بالحياة العلمانية.

وأكد على“أن عددا متزايدا من الإسرائيليين يشعرون بالاستياء منهم لعدم قيامهم بواجبهم. ويؤيد 70 بالمئة من اليهود الإسرائيليين إنهاء الإعفاءات العسكرية الشاملة، وفقا لاستطلاع أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية”.

ونقل عن زعيم حزب شاس أرييه درعي، وهو حزب سياسي أرثوذكسي متشدد في الائتلاف الحاكم، قوله إن قرار المحكمة“يدمر أساس الهوية اليهودية لدولة إسرائيل”.

واعتبر أن“شعب إسرائيل منخرط في حرب وجود على عدة جبهات، وقضاة المحكمة العليا فعلوا كل شيء الليلة لخلق حرب بين الإخوة”.

وأكد التقرير على أنه“إذا انسحبت الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة من الائتلاف احتجاجا، فإن ذلك سيدفع إسرائيل إلى إجراء انتخابات في وقت لا يحظى نتنياهو بشعبية كبيرة، وقد تحطمت أوراق اعتماده الأمنية بسبب هجوم حماس في 7 أكتوبر”.

ووصفها الخبير جلعاد ملاخ، بأنها“هزة أخرى للتحالف، في الوقت الذي يهدد وقف إطلاق النار المحتمل مع حماس أيضا دعم نتنياهو من شركائه اليمينيين المتشددين”.

وأكد أنه“لدينا المزيد من الإشارات القوية بأن السفينة تهتز”.

وكان نتنياهو طلب في رسالة وجهها، أول أمس الخميس، إلى المحكمة العليا، تأجيلا لمدة ثلاثين يوما، مشيرا إلى“ظروف تتعلق بجهود الحرب”، وفقا لبيان صادر عن مكتبه.

في المقابل ترك المدعي العام غالي باهاراف-ميارا الطريق مفتوحا لفترة انتقالية يتم فيها تجميد العقوبات المالية.

وقال بعض المحللين لـ”واشنطن بوست” إن ذلك سيسمح باتخاذ قرار أبعد في المستقبل.

وأشارت إلى يونا جيريمي بوب، التي قالت في تحليل على صحيفة“جيروزاليم بوست”، إنه“في محاولة لإرضاء كل من المحكمة وغالبية سكان البلاد الذين يريدون زيادة كبيرة في مساهمة الحريديم في الجيش الإسرائيلي أو الخدمة الوطنية ما بعد 7 أكتوبر، وكذلك إرضاء نتنياهو والحريديم والحكومة بشكل مؤقت، سيتم تأجيل القضية برمتها بشكل أساسي لعدة أشهر”.

بدورها، ذكرت ياروم ديسكيند، مراسلة صحيفة ميشباشا الحريدية،“أن هذه المهلة هي ما يبقي الحكومة متماسكة في الوقت الحالي، لا سيما أن التمويل، الذي يمكن أن تعوضه المدارس الدينية من التبرعات، هو أقل أهمية من جوهر حكم المحكمة”.

وقالت إن فكرة أن تعلن دولة إسرائيل أنها لن تدعم بعد الآن أولئك الذين يتعلمون التوراة“زلزال كبير”. ومثل غيرها من اليهود المتشددين، ترى أن دراسة التوراة لا تقل أهمية عن الخدمة في الجيش.

وأكدت أنه“لا يمكن للمرء أن يعيش في إسرائيل دون الاعتراف بحقيقة أن التوراة هي التي منحتنا ميزة العيش هنا، وأولئك الذين يحافظون على التوراة يحمون حقنا في العيش هنا”.

ولفتت إلى أنه“خلف الكواليس، لا تزال الأحزاب الحريدية تأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضية.. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فستتجه البلاد إلى الانتخابات”.



