أفيخاي أدرعي: لم نستهدف سيارة تابعة لقوات اليونيفيل بجنوب لبنان

أفيخاي أدرعي: لم نستهدف سيارة تابعة لقوات اليونيفيل بجنوب لبنان
التاريخ
3/30/2024 7:06:55 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن سلاح الجو لم يستهدف أي سيارة تابعة لقوات اليونيفيل في منطقة رميش جنوبي لبنان.
وكانت رويترز نقلت عن مصادر أمنية قولها إن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة تقل مراقبين من قوات اليونيفيل خارج بلدة رميش الحدودية بجنوب لبنان اليوم السبت.
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