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نادين نجيم.. إطلالات حربية في أولى حلقات '2024'

3/30/2024 7:06:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بعيداً عن سيناريو وأحداث مسلسل "2024" اللبناني السوري، الذي بدأ عرضه منذ يومين، لفتت بطلته الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم الأنظار بإطلالاتها، التي طغى عليها الجو الرياضي والقتالي البسيط .
كما بات معروفاً، يقدم المسلسل، الذي يخرجه اللبناني فيليب أسمر، قضية مواجهة العقيدة "سما عقل" مع المافيا وتجار المخدرات، في نص للسوري بلال شحادات، ويشاركها في بطولته، الممثل السوري محمد الأحمد.

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