صحة غزة: الاحتلال ارتكب 8 مجازر خلال 24 ساعة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من 7 تشرين الأول الماضي حتى السبت، إلى 32705 شهداء و75190 إصابة، وفق وزارة الصحة في غزة.
وقالت الوزارة، خلال اليوم الـ 176 على العدوان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 82 شهيد و98 إصابة خلال 24 ساعة.
وأكدت أن عددا من الضحايا لا زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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