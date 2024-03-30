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صحة غزة: الاحتلال ارتكب 8 مجازر خلال 24 ساعة

3/30/2024 7:06:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من 7 تشرين الأول الماضي حتى السبت، إلى 32705 شهداء و75190 إصابة، وفق وزارة الصحة في غزة.


وقالت الوزارة، خلال اليوم الـ 176 على العدوان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 82 شهيد و98 إصابة خلال 24 ساعة.


وأكدت أن عددا من الضحايا لا زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


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