ليلى أحمد زاهر ترد على انتقادات 'نسمة الكاريزما'

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة ليلى أحمد زاهر، عن كواليس مشاركتها في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" الذي عُرض خلال النصف الأول من الشهر الفضيل، وردّت ليلى على الانتقادات التي طالتها بسبب شخصيتها في العمل "نسمة الكاريزما".وقالت خلال حلولها ضيفة ببرنامج "تفاعلكم" الذي يبث على قناة "العربية"، "الجمهور اتهمني بالمبالغة في طريقة حديثي، وأحترم جميع الانتقادات" وتضيف: " قدمت الدور بالشكل المناسب والمطلوب".

وأشارت إلى أن "طريقة كلامها في العمل تعلمتها من فتاة شعبية تدعى مي، ومن سكان الأحياء الشعبية الذين التقت بهم قبل التصوير"، كما أنها تابعت تطبيق "تيك توك" ومشاهيره حتى تفهم تفاصيل دورها بشكل أكبر.



وأوضحت ليلى أنها خشيت تقديم دور "نسمة الكاريزما" عندما عُرض عليها، لعدم اقتناعها بأن هـناك فتاة قد تؤذي شقيقتها بشكل قاسٍ، ولشرها وحقدها الكبيرين، لكنها تحمّست للدور لاحقاً.



وأعلنت ليلى خلال البرنامـج أن زفافها سـيكون في وقت قريب، وأردفت قائلة: "إنها وجدت في خطيبها، هي ووالدها، الشخص المناسب".

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