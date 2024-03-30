احذرها.. 5 أطعمة تسبب الالتهابات لجسمك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يمكن أن تساهم بعض الأطعمة التي نتناولها في حدوث التهابات بالجسم، مما يؤدي إلى تفاقم بعض الحالات الصحية المزمنة، مثل مرض السكري والقلب والتهاب المفاصل.أطعمة تسبب التهابات في الجسم



1. السكريات المضافة

يعتبر استهلاك السكريات المضافة مساهما رئيسيا في الالتهاب، والذي بدوره يزيد من احتمالية الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السمنة والسكري وأمراض القلب.

وتوصي جمعية القلب الأمريكية بالحد من السكريات المضافة بما لا يزيد عن 6 ملاعق صغيرة "25 جرامًا أو 100 سعر حراري" يوميًا للنساء وما لا يزيد عن 9 ملاعق صغيرة "36 جرامًا أو 150 سعرًا حراريًا" للرجال.



2. اللحوم المصنعة

يتم معالجة معظم اللحوم المصنعة مثل الهوت دوج والبيبروني ولحوم الغداء بالملح والنترات الاصطناعية، وغالبًا ما تكون هذه اللحوم غنية بالدهون المشبعة.

وربطت دراسة نشرت عام 2022 في مجلة التغذية بين تناول اللحوم المصنعة بانتظام وزيادة خطر الالتهاب، والذي يتوقع الخبراء أنه تأثير لكل من النترات والدهون المشبعة.



3. الكربوهيدرات المكررة

تناول المعكرونة والأرز الأبيض والخبز وغيرها من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات التي تتكون أساسًا من الدقيق المكرر أو الحبوب يؤدي إلى تأثير أسرع وغالبًا ما يكون أكبر على نسبة السكر في الدم.

وربطت دراسة نشرت عام 2018 في المجلة الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء بشكل مباشر الأطعمة التي لها تأثير أكبر على نسبة السكر في الدم مع زيادة الالتهاب الذي يزيد من خطر الإصابة بالسمنة ومتلازمة التمثيل الغذائي والسكري من النوع 2 وغيرها من الحالات الالتهابية.



4. الدهون المتحولة

تنشأ الدهون المتحولة عن طريق تغيير بنية الدهون غير المشبعة كيميائيًا لمنح الأطعمة المصنعة فترة صلاحية أطول. ولكن دراسة نشرت عام 2021 في مجلة Frontiers in Immunology تشير إلى أن الدهون المتحولة أكثر ضررا على الجسم من الدهون المشبعة الموجودة في اللحوم الحمراء والجبن والزبدة.

ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التفاعل الالتهابي الذي تحدثه في الجسم والذي يرتبط بالأمراض المزمنة مثل مرض السكري وأمراض القلب.



5. المحليات الصناعية

على الرغم من أن إدارة الغذاء والدواء تعتبر جميع المحليات الصناعية آمنة نسبيًا، إلا أن معظمها عبارة عن مركبات كيميائية صناعية حلوة المذاق مثل الأسبارتام والسكارين، التي تسبب تفاقم الالتهابات.

الكونسلتو