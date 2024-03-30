عاجل الأرصاد تنشر أعلى درجة حرارة متوقع تصلها المملكة غداً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق وأكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في الأجزاء الجنوبية من المملكة وفق الأرصاد الجوية .
وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن درجات الحرارة في عمان ستصل غداً إلى 26 درجة مئوية وفي الأغوار والعقبة إلى 33 درجة مئوية .
وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
MENAFN30032024000208011052ID1108038945
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.