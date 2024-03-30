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عاجل الأرصاد تنشر أعلى درجة حرارة متوقع تصلها المملكة غداً

3/30/2024 7:06:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء دافئة في أغلب المناطق وأكثر دفئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في الأجزاء الجنوبية من المملكة وفق الأرصاد الجوية .


وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن درجات الحرارة في عمان ستصل غداً إلى 26 درجة مئوية وفي الأغوار والعقبة إلى 33 درجة مئوية .


وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.


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