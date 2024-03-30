سنتربوينت تطلق تشكيلة رمضانية استثنائية

الرياض – أصداف نيوز:

أطلقت سنتربوينت، وجهه التسوق الرائدة في المنطقة، التشكيلة الرمضانية الاستثنائية تحت عنوان“رمضان... بين قمرين”.

جمعت الأمسية الساحرة، التي زينتها عروض الأزياء المتألقة والأنغام الموسيقية العذبة، أكثر من 300 شخصية مؤثرة في عالم الموضة والإعلام، ونخبة من عملاء“سنتربوينت” المميزين، الذين استمتعوا بحفل راقٍ وبإطلاق حصري لتشكيلة رمضان.

وعلى وقع الترحيب الحار من مسؤولي سنتربوينت، توافد الضيوف إلى مطعم“بيروت خانم” اللبناني الشهير في“بوليفارد رياض سيتي”، المعلم الأبرز في موسم الرياض، ليشهدوا لحظة انطلاق التشكيلة الجديدة.

ومن بين الحضور، برز عدد من المؤثرين المشهورين، مثل راجح الحارثي وعبير سندر، الذين حرصوا على المشاركة في الاحتفالية لتقديم التهاني لسنتربوينت ويكونوا أول من يطلع على أحدث تصاميمها.

وشرفت مصممة الأزياء والمؤثرة اللبنانية يمنى خوري، المعروفة باسم“يومي”، الحفل بوجودها المميز، لتضفي مزيدًا من التألق على هذه الأمسية الاستثنائية.

وأضفى إطلاق التشكيلة على العشاء الفاخر أجواءً نابضة بالحياة، تزينت بعروض موسيقية حية وكشف حصري عن مجموعة سنتربوينت الجديدة، التي جمعت بين الأناقة والفخامة والتقاليد الشرقية العريقة

وتضمّنت التشكيلة الأحدث تصاميم مميزة من علامات“سنتربوينت” التجارية الشهيرة“بيبي شوب” و”سبلاش” و”لايف ستايل” و”شومارت”، لتلبي أذواق جميع أفراد العائلة خلال شهر رمضان المبارك.

واستمتع الضيوف بأجواء ساحرة زاخرة بالفقرات الثقافية والفنية، بدءًا بعروض الأزياء المبهرة التي كشفت عن أحدث تصاميم تشكيلة رمضان، ومرورًا بالأداء الموسيقي الرائع لفرقة الايقاع العربي، ووصو لًا إلى الرقصات الصوفية والأنغام الشجية التي صدحت بها آلة الناي.

وقد ألهمت تشكيلة“سنتربوينت” الرمضانية شعورًا بالتمكين لدى العملاء تجاه هذا الشهر الفضيل، من خلال تنوعها وثرائها الذي يلبي جميع احتياجاتهم ورغباتهم. وتضمنت ملابس الأطفال المفعمة بالأناقة من“بيبي شوب” والأزياء المستدامة التي يقدمها“سبلاش”، لتفيض كل قطعة فيها بالرقي والذوق الرفيع.

وتضم تشكيلة“شومارت” للأحذية صيحات عصرية ومعاصرة، في حين يحتضن“لايف ستايل” مستحضرات التجميل الحصرية، والمجوهرات المدهشة، والحقائب، إضافة إلى مجموعات خاصة لتزيين المنزل وعبق العطور لهذا الشهر الفضيل.