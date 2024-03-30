سنتربوينت تطلق تشكيلة رمضانية استثنائية

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- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز:
أطلقت سنتربوينت، وجهه التسوق الرائدة في المنطقة، التشكيلة الرمضانية الاستثنائية تحت عنوان“رمضان... بين قمرين”.
جمعت الأمسية الساحرة، التي زينتها عروض الأزياء المتألقة والأنغام الموسيقية العذبة، أكثر من 300 شخصية مؤثرة في عالم الموضة والإعلام، ونخبة من عملاء“سنتربوينت” المميزين، الذين استمتعوا بحفل راقٍ وبإطلاق حصري لتشكيلة رمضان.
وعلى وقع الترحيب الحار من مسؤولي سنتربوينت، توافد الضيوف إلى مطعم“بيروت خانم” اللبناني الشهير في“بوليفارد رياض سيتي”، المعلم الأبرز في موسم الرياض، ليشهدوا لحظة انطلاق التشكيلة الجديدة.
ومن بين الحضور، برز عدد من المؤثرين المشهورين، مثل راجح الحارثي وعبير سندر، الذين حرصوا على المشاركة في الاحتفالية لتقديم التهاني لسنتربوينت ويكونوا أول من يطلع على أحدث تصاميمها.
وشرفت مصممة الأزياء والمؤثرة اللبنانية يمنى خوري، المعروفة باسم“يومي”، الحفل بوجودها المميز، لتضفي مزيدًا من التألق على هذه الأمسية الاستثنائية.
وأضفى إطلاق التشكيلة على العشاء الفاخر أجواءً نابضة بالحياة، تزينت بعروض موسيقية حية وكشف حصري عن مجموعة سنتربوينت الجديدة، التي جمعت بين الأناقة والفخامة والتقاليد الشرقية العريقة
وتضمّنت التشكيلة الأحدث تصاميم مميزة من علامات“سنتربوينت” التجارية الشهيرة“بيبي شوب” و”سبلاش” و”لايف ستايل” و”شومارت”، لتلبي أذواق جميع أفراد العائلة خلال شهر رمضان المبارك.
واستمتع الضيوف بأجواء ساحرة زاخرة بالفقرات الثقافية والفنية، بدءًا بعروض الأزياء المبهرة التي كشفت عن أحدث تصاميم تشكيلة رمضان، ومرورًا بالأداء الموسيقي الرائع لفرقة الايقاع العربي، ووصو لًا إلى الرقصات الصوفية والأنغام الشجية التي صدحت بها آلة الناي.
وقد ألهمت تشكيلة“سنتربوينت” الرمضانية شعورًا بالتمكين لدى العملاء تجاه هذا الشهر الفضيل، من خلال تنوعها وثرائها الذي يلبي جميع احتياجاتهم ورغباتهم. وتضمنت ملابس الأطفال المفعمة بالأناقة من“بيبي شوب” والأزياء المستدامة التي يقدمها“سبلاش”، لتفيض كل قطعة فيها بالرقي والذوق الرفيع.
وتضم تشكيلة“شومارت” للأحذية صيحات عصرية ومعاصرة، في حين يحتضن“لايف ستايل” مستحضرات التجميل الحصرية، والمجوهرات المدهشة، والحقائب، إضافة إلى مجموعات خاصة لتزيين المنزل وعبق العطور لهذا الشهر الفضيل.
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