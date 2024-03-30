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مكتب نتنياهو: معظم الوزراء يعارضون عودة الفلسطينيين إلى شمال غزة

3/30/2024 6:10:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنه خلافا لما نشر فإن معظم الوزراء عارضوا عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة دون سيطرة إسرائيلية.


والثلاثاء الماضي، قالت القناة إن المفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل في الدوحة وصلت إلى طريق مسدود، بسبب تمسك حماس بعودة السكان إلى شمال قطاع غزة، الأمر الذي ترفضه إسرائيل.

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