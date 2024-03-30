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محمد رمضان في مسلسل فريد من نوعه على منصات التواصل الاجتماعي

3/30/2024 6:10:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - على الرغم من غياب الفنان المصري محمد رمضان عن الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان هذا العام، إلا أنه لم يتوقف عن التفاعل مع جمهوره عبر منصات التواصل الاجتماعي.
فقد أطلق رمضان مسلسلا فريدا من نوعه على منصات التواصل الاجتماعي، وتحديداً عبر منصة "إكس".


يتمثل هذا المسلسل في نشر صور مركبة من شخصيات عرفها جمهوره وأحبها من أفلام ومسلسلات وأغاني سابقة.

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