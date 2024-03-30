محمد رمضان في مسلسل فريد من نوعه على منصات التواصل الاجتماعي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - على الرغم من غياب الفنان المصري محمد رمضان عن الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان هذا العام، إلا أنه لم يتوقف عن التفاعل مع جمهوره عبر منصات التواصل الاجتماعي.
فقد أطلق رمضان مسلسلا فريدا من نوعه على منصات التواصل الاجتماعي، وتحديداً عبر منصة "إكس".
يتمثل هذا المسلسل في نشر صور مركبة من شخصيات عرفها جمهوره وأحبها من أفلام ومسلسلات وأغاني سابقة.
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