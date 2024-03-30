4 إصابات بغارة إسرائيلية تستهدف سيارة لقوات اليونيفيل في لبنان

4 إصابات بغارة إسرائيلية تستهدف سيارة لقوات اليونيفيل في لبنان
التاريخ
3/30/2024 6:10:15 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استهدفت غارة إسرائيلية سيارة تقل مراقبين من قوات اليونيفيل خارج بلدة رميش الحدودية بجنوب لبنان اليوم السبت.
وأفاد مراسل الجزيرة بإصابة 4 عناصر من الهيئة الأممية لمراقبة الهدنة جراء تعرضهم للقصف في محيط بلدة رميش.
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