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4 إصابات بغارة إسرائيلية تستهدف سيارة لقوات اليونيفيل في لبنان

3/30/2024 6:10:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استهدفت غارة إسرائيلية سيارة تقل مراقبين من قوات اليونيفيل خارج بلدة رميش الحدودية بجنوب لبنان اليوم السبت.


وأفاد مراسل الجزيرة بإصابة 4 عناصر من الهيئة الأممية لمراقبة الهدنة جراء تعرضهم للقصف في محيط بلدة رميش.

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