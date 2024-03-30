أحمد السقا وطارق لطفي سعيدان بتسمية محلات بـ 'العتاولة' - صور

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شارك الممثلان المصريان أحمد السقا وطارق لطفي متابعيهما على مواقع التواصل الاجتماعي بصور من واجهات المحلات التجارية التي استعانت بالملصق الدعائي لمسلسلهما "العتاولة"، الذي يعرض في شهر رمضان.
وظهرت صور الملصق الخاص بالمسلسل على واجهة محلات البيع والتجارة، وعلى واجهة المقاهي.
ولم يقتصر الأمر على المحلات فحسب، بل ظهرت صور وعبارات المسلسل، على عربات الـ"توك توك" وشاحنات النقل، ومنها عبارة "باي من غير سلام" التي يكررها النجم باسم سمرة في العمل.
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