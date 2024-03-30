البرلمان العربي: استمرار العدوان على غزة يدمر هوية وكيان شعب بأكمله

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد البرلمان العربي في الذكرى الـ 48 ليوم الأرض، أن استمرار العدوان والحصار الجائر على قطاع غزة يهدف إلى تدمير هوية وكيان شعب بأكمله.



وأشار في بيان بمناسبة ذكرى يوم الأرض التي تأتي في الثلاثين من آذار من كل عام، إلى أنها تأتي في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لحرب إبادة جماعية وتهجير قسري، تُرتَكَب ضده مجازر وجرائم حرب مكتملة الأركان، راح ضحيتها آلاف الأبرياء، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ.



ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، والتدخل العاجل لوقف فوري للعدوان ووقف إطلاق النار ومنع التهجير القسري وإدخال المساعدات، ورفض وإدانة السياسات الاستيطانية، التي ينفذها كيان الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وأكد موقفه الثابت بشأن دعم جهود ونضال الشعب الفلسطيني من أجل استعادة أرضه ونيل جميع حقوقه المشروعة والثابتة وغير القابلة للتصرف والتي يضمنها القانون والشرعية الدولية، مشدداً على أن نضال الشعب الفلسطيني يمثل نموذجاً في الصمود وقوة الإرادة التي تستند إلى الحق والعدل.