كتائب القسام تنفذ عملية جديدة في خان يونس

كتائب القسام تنفذ عملية جديدة في خان يونس
التاريخ
3/30/2024 6:10:14 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس- إن "مجاهديها أكدوا بعد عودتهم من خطوط القتال في خان يونس، استهداف دبابة صهيونية من نوع "ميركافا" بعبوة ناسفة من طراز "شواظ" وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح".
وأكدت القسام هبوط 3 مروحيات لإخلاء طاقم الدبابة في منطقة وسط البلد بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
MENAFN30032024000208011052ID1108038891
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.