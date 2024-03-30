الاحتلال يجدد اقتحام مدينة أريحا ويشدد إجراءاته العسكرية على مداخلها

MENAFN - Palestine News Network ) أريحا/PNN- جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، اقتحامها لمدينة أريحا، وشددت من إجراءاتها العسكرية على الحواجز المقامة على مداخلها بما فيها بلدة العوجا، لليوم الثالث على التوالي.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية، بأن قوات الاحتلال جددت اقتحامها المدينة، وداهمت عددا من المنازل قرب المعابر والحدود، وجمعية المشروع العربي الإنشائي، وقامت بالتحقيق مع المواطنين واستجوابهم.

وذكرت بأن جيش الاحتلال يواصل إغلاق 4 مداخل رئيسية لأريحا بحواجز عسكرية، ومنع مركبات المواطنين من المرور أو التواجد قربها، وهددهم بإطلاق النار، وكثف من تواجده العسكري على شارع العوجا شمالي المدينة.

وأضافت أن قوات الاحتلال المتواجدة على حاجز المدخل الشرقي لأريحا (البوابة الصفراء)، منعت المواطنين والعمال والتجار حاملي هوية أريحا تحديدا الخروج عبره، ويُطلب منهم العودة لمنازلهم.