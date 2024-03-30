الاحتلال يجدد اقتحام مدينة أريحا ويشدد إجراءاته العسكرية على مداخلها

(MENAFN
- Palestine News Network ) أريحا/PNN- جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، اقتحامها لمدينة أريحا، وشددت من إجراءاتها العسكرية على الحواجز المقامة على مداخلها بما فيها بلدة العوجا، لليوم الثالث على التوالي.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية، بأن قوات الاحتلال جددت اقتحامها المدينة، وداهمت عددا من المنازل قرب المعابر والحدود، وجمعية المشروع العربي الإنشائي، وقامت بالتحقيق مع المواطنين واستجوابهم.
وذكرت بأن جيش الاحتلال يواصل إغلاق 4 مداخل رئيسية لأريحا بحواجز عسكرية، ومنع مركبات المواطنين من المرور أو التواجد قربها، وهددهم بإطلاق النار، وكثف من تواجده العسكري على شارع العوجا شمالي المدينة.
وأضافت أن قوات الاحتلال المتواجدة على حاجز المدخل الشرقي لأريحا (البوابة الصفراء)، منعت المواطنين والعمال والتجار حاملي هوية أريحا تحديدا الخروج عبره، ويُطلب منهم العودة لمنازلهم.
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