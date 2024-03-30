البرلمان العربي: استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة هدفه تدمير هوية شعب بأكمله

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة/PNN-أكد البرلمان العربي، أن استمرار العدوان الإسرائيلي، والحصار الجائر على قطاع غزة، يهدف إلى تدمير هوية وكيان شعب بأكمله.

وقال البرلمان في بيان له، اليوم السبت، لمناسبة الذكرى الـ48 ليوم الأرض الخالد، إن هذه الذكرى تأتي في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ 7 من تشرين الأول/ أكتوبر، لحرب إبادة جماعية وتهجير قسري، ترتكب ضده مجازر وجرائم حرب مكتملة الأركان، راح ضحيتها آلاف الأبرياء، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ.

وأدان كافة السياسات الاستعمارية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تخالف جميع قرارات الشرعية الدولية، وتؤكد بطلان وعدم شرعية جميع أشكال الاستعمار في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس.

ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، والتدخل العاجل لوقف فوري للعدوان ووقف إطلاق النار، ومنع التهجير القسري، وإدخال المساعدات، ورفض وإدانة السياسات الاستعمارية، مشددا على ضرورة وضع حد نهائي لتلك الانتهاكات التي تخالف جميع قرارات الشرعية الدولية.

وحث على ضرورة تطبيق معايير العدالة الدولية من أجل التوصل إلى حل نهائي وعادل ومستدام للقضية الفلسطينية، قائم على إنهاء احتلال كافة الأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس، وكذلك حق العودة، وحل قضية اللاجئين.

كما شدد، على موقفه الداعم والثابت بشأن دعم جهود ونضال الشعب الفلسطيني، من أجل استعادة أرضه، ونيل كافة حقوقه المشروعة والثابتة وغير القابلة للتصرف، التي يضمنها القانون والشرعية الدولية، وأن النضال الفلسطيني يمثل نموذجا في الصمود وقوة الإرادة التي تستند إلى الحق والعدل.