إصابة ثلاثة ضباط من اليونيفيل ومترجم لبناني في قصف الاحتلال جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network ) بيروت/PNN-أصيب، صباح اليوم السبت، ثلاثة ضباط من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، ومترجم مدني لبناني، جراء غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان.
وأفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأن سيارة رباعية الدفع تابعة لمراقبي الهدنة UNTSO قرب النقطة B37 على الخط الأزرق، على الحدود مع فلسطين المحتلة، تعرضت قرابة العاشرة والربع من صباح اليوم، أثناء قيامها بدورية منسقة بالقرب من بلدة رميش، الى اعتداء اسرائيلي حيث استهدفت بقذيفة مباشرة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة ضباط ومترجم مدني، إصابة أحدهم حرجة، والعمل جار حاليا لنقلهم بواسطة مروحية تابعة لـ "اليونيفيل".
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