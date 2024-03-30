زلزال يضرب ولاية ألازيج شرق تركيا

وقع زلزال بقوة 7ر4 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، في ولاية ألازيج شرقي تركيا. وبحسب الموقع الإلكتروني لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، كان الزلزال على عمق 83ر13 كيلومترا من سطح الأرض في المنطقة، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وذكرت آفاد أنه لم تردها معلومات عن أضرار بشرية أو مادية جراء الهزة الأرضية، وأن فرقها تجري مسحا ميدانيا في المنطقة.

يُذكر أن زلزالين بقوة 7ر7 درجة و6ر7 درجة على مقياسي ريختر ضربا جنوب شرق تركيا وشمال سوريا في السادس من فبراير العام الماضي (2023)، وتلتهما آلاف الهزات الأرضية. وفي المجمل، لقي أكثر من 57 ألف شخص حتفهم في البلدين وأصبح أكثر من مليوني شخص بلا مأوى في تركيا وحدها.





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