إصابة 11 شخصاً بعد اصطدام سفينة بجدار على نهر الدانوب في النمسا

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت الشرطة المحلية اليوم السبت أن 11 شخصا أصيبوا عندما اصطدمت سفينة سياحية بلغارية بجدار خرساني في ممر على نهر الدانوب في بلدة بشمال النمسا الليلة الماضية.
وذكر متحدث باسم الشرطة في بلدة إيفردينغ القريبة أن نحو 160 راكبا كانوا على متن السفينة المتجهة من بافاريا في ألمانيا إلى مدينة لينتس النمساوية.
وأضاف المتحدث أن المصابين الأحد عشر نقلوا إلى المستشفى وتمكنت السفينة من مواصلة رحلتها بعد الحادث.
وقال المتحدث إنه لم يتضح بعد مدى خطورة الإصابات.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن ستة آخرين أصيبوا بجروح أقل خطورة لم تتطلب العلاج في المستشفى.
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