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إصابة 11 شخصاً بعد اصطدام سفينة بجدار على نهر الدانوب في النمسا

3/30/2024 6:00:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت الشرطة المحلية اليوم السبت أن 11 شخصا أصيبوا عندما اصطدمت سفينة سياحية بلغارية بجدار خرساني في ممر على نهر الدانوب في بلدة بشمال النمسا الليلة الماضية.

وذكر متحدث باسم الشرطة في بلدة إيفردينغ القريبة أن نحو 160 راكبا كانوا على متن السفينة المتجهة من بافاريا في ألمانيا إلى مدينة لينتس النمساوية.

وأضاف المتحدث أن المصابين الأحد عشر نقلوا إلى المستشفى وتمكنت السفينة من مواصلة رحلتها بعد الحادث.

وقال المتحدث إنه لم يتضح بعد مدى خطورة الإصابات.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن ستة آخرين أصيبوا بجروح أقل خطورة لم تتطلب العلاج في المستشفى.


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