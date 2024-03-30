احتجاز عدد من الرهائن في بلدة هولندية

احتُجز عدد من الرهائن في بلدة وسط هولندا السبت، وفق ما أفادت الشرطة، إذ تم إخلاء منازل وإغلاق مركز المدينة.

وقالت الشرطة في بيان على منصة "إكس" "تجري عملية احتجاز رهائن مرتبطة بعدد من الأشخاص في مبنى وسط" بلدة إيده.





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