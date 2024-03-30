احتجاز عدد من الرهائن في بلدة هولندية

احتجاز عدد من الرهائن في بلدة هولندية
التاريخ
3/30/2024 6:00:22 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
احتُجز عدد من الرهائن في بلدة وسط هولندا السبت، وفق ما أفادت الشرطة، إذ تم إخلاء منازل وإغلاق مركز المدينة.
وقالت الشرطة في بيان على منصة "إكس" "تجري عملية احتجاز رهائن مرتبطة بعدد من الأشخاص في مبنى وسط" بلدة إيده.
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