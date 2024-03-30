حمدان بن محمد يهنئ محمد الشحي بانتخابه نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل

هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، محمد سعيد الشحي بمناسبة انتخابه نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل والذي يضم 28 هيئة وطنية في آسيا والمحيط الهادي وأفريقيا والشرق والأوسط.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس "تزامناً مع كأس دبي العالمي للخيول .. سعدنا بانتخاب أول عربي وأول إماراتي نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل والذي يضم 28 هيئة وطنية في آسيا والمحيط الهادي وأفريقيا والشرق والأوسط .. تهانينا لمحمد سعيد الشحي مدير عام هيئة سباقات الخيل في الدولة بهذا المنصب القاري المهم .. ونسعد بتواجد أبناء الإمارات في هذه المنظمات المهمة وتقلدهم مسؤوليات دولية كبرى".





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