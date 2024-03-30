حمدان بن محمد يهنئ محمد الشحي بانتخابه نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل

(MENAFN
- Al-Bayan)
هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، محمد سعيد الشحي بمناسبة انتخابه نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل والذي يضم 28 هيئة وطنية في آسيا والمحيط الهادي وأفريقيا والشرق والأوسط.
وقال سموه على حسابه في منصة إكس "تزامناً مع كأس دبي العالمي للخيول .. سعدنا بانتخاب أول عربي وأول إماراتي نائباً لرئيس الاتحاد الآسيوي لسباقات الخيل والذي يضم 28 هيئة وطنية في آسيا والمحيط الهادي وأفريقيا والشرق والأوسط .. تهانينا لمحمد سعيد الشحي مدير عام هيئة سباقات الخيل في الدولة بهذا المنصب القاري المهم .. ونسعد بتواجد أبناء الإمارات في هذه المنظمات المهمة وتقلدهم مسؤوليات دولية كبرى".
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