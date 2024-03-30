رأسان وجسد واحد.. زواج التوأم الملتصق الأشهر في أمريكا يثير جدلاً

كشف أشهر توأم ملتصق في العالم آبي وبريتاني هينسيل البالغان من العمر 34 عامًا، على حسابهما المشترك على TikTok يوم الخميس، أن آبي تزوجت من الممرض والمحارب القديم في الجيش جوش بولينج، 33 عامًا، في عام 2021.

وشاركت آبي وبريتاني صورًا قديمة وأضافتا: "لقد كنا موجودين دائمًا".

آبي وشقيقتها بريتاني، واحدة من مجموعات قليلة فقط من التوائم ثنائية الرأس في التاريخ التي بقيت على قيد الحياة في مرحلة الطفولة، صعدت إلى الشهرة في عرض TLC الذي يحمل اسمها والذي سجل أحداث حياتهما الرئيسية، بما في ذلك تخرجهما من المدرسة الثانوية والبحث عن عمل، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

بالنسبة للحفل، الذي كشفت السجلات أنه أقيم في عام 2021، ارتدى التوأم فستان زفاف بلا أكمام مع تفاصيل من الدانتيل بينما ارتدى العريس بدلة رمادية.

وأظهر مقطع فيديو يعتقد أنه تم التقاطه من قبل أحد ضيوفهم ومشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي، التوأم والعريس يستمتعان بالرقص خلال الزفاف.

وأظهر آخر ابنة جوش من زواج سابق وهي ترتدي فستان وصيفة العروس الزهري وتسير في الممر وهي تحمل لافتة كتب عليها: "أبي ... هنا تأتي عروسك".

وفي فيلم وثائقي تم تصويره عندما كانت الفتاتان في سن المراهقة، قالت والدتهما إنهما حريصتان على إنجاب أطفال في يوم من الأيام.

وفي مقابلة أخرى، كررت بريتاني رغبتها في تكوين عائلة خاصة بها، قائلة: "العالم كله لا يحتاج إلى معرفة من نراه، وماذا نفعل ومتى سنفعل ذلك". لكن صدقوني، نحن أشخاص مختلفون تمامًا.

وقال التوأم في الحلقة الأولى من المسلسل المكون من ثمانية أجزاء: "لقد كان الناس فضوليين بشأننا منذ ولادتنا، لأسباب واضحة". لكن آباءنا لم يسمحوا لنا أبدًا باستخدام ذلك كذريعة. لقد نشأنا على الاعتقاد بأننا قادرون على فعل أي شيء أردنا القيام به.

تعمل آبي وبريتاني الآن كمدرستين للرياضيات للصف الخامس في مدرسة ابتدائية في نيو برايتون، مينيسوتا، حيث ولدتا ونشأتا.

يتشارك التوأم في جسد واحد، من الخصر إلى الأسفل، أي جميع أعضائهما، بما في ذلك الأمعاء والمثانة والأعضاء التناسلية.

وبحسب الصحيفة، هذا يعني أن بإمكانهما إنجاب طفل بالطريقة العادية، لكن من غير الواضح من ستكون والدة الطفل من الناحية القانونية.

ولد التوأم في عام 1990، ولديهما رأسان وقلبان ومجموعتان من الرئتين، لكنهما يتشاركان في كل شيء آخر، ورغم ذلك يتمتعان بتنسيق رائع، حيث يمكنهما القيادة وتخرجا من الجامعة بدرجات تعليمية عالية.



