وفاة الممثل الأمريكي لويس غوسيت جونيور عن 87 عاماً

توفي عن 87 عاماً الممثل الأمريكي لويس غوسيت جونيور، وهو أول ممثل أسود يفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثل مساعد، على ما أفادت وسائل إعلام أمريكية أمس الجمعة.

ونقلت وسائل إعلام من بينها "سي بي اس" عن عائلة غوسيت جونيور قولها إنه توفي مساء الخميس في لوس أنجلوس من دون الإشارة إلى سبب وفاته.

حاز لويس غوسيت جونيور سنة 1983 جائزة أوسكار عن دوره كرقيب في فيلم "ان اوفيسير أند ايه جنتلمان" ("An Officer and a Gentleman"). وفاز بجائزة غولدن غلوب عن هذا الدور أيضاً.

وشارك الممثل في أكثر من 60 فيلما، وكان ثالث ممثل أسود بعد هاتي مكدانيل وسيدني بواتييه، يفوز بجائزة اوسكار.

ومثل لويس غوسيت أيضاً في مسلسلات تلفزيونية كثيرة بينها "روتس" ("Roots") الذي شاهد حلقته النهائية في يناير 1977 أكثر من مئة مليون شخص.

واكتسب الممثل المتحدر من نيويورك والذي أعلن العام 2010 أنه مصاب بسرطان البروستات، صورة الرجل القوي في أفلام حركية بينها "آيرن إيغل" ("Iron Eagle").

وتطلّق لويس غوسيت الذي كان يقيم في ماليبو بكاليفورنيا، من زوجته الثالثة عام 1992، وهو أب لولدين.

ولد لويس غوسيت في بروكلين بنيويورك في 27 مايو 1936، ويعود أول عمل مسرحي له إلى "تايك ايه جاينت ستيب" الذي اختارته صحيفة "نيويورك تايمز" من بين أفضل عشرة عروض في برودواي للعام 1953.

ومن بين الأفلام التي شارك فيها أيضا "ذي ديب" ("The Deep") و"بلو تشيبس" ("Blue Chips") و"داديز ليتل غيرلز" ("Daddy's Little Girls") و"فايرووكر" ("Firewalker").

ورُشّح لويس غوسيت ست مرات لنيل جوائز "إيمي" التلفزيونية.

وفي العام 2015، قال في حديث إلى مجلة "فرايتي" إنّ دور الرئيس المصري أنور السادات الذي أداه في فيلم تلفزيوني، هو المفضل لديه.



