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الجيش الإسرائيلي يؤكد قتل العديد من المسلحين في مستشفى الشفاء في غزة

3/30/2024 5:18:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الجيش الإسرائيلي قيام قواته بقتل عدد من المسلحين في مستشفى الشفاء في غزة ومصادرة أسلحة واكتشاف مواقع تابعة لحركة حماس في المنطقة، مع استمرار القتال ضد الحركة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي عن قتل العديد من المسلحين في حي "الأمل"، من بينهم مسلحون حاولوا مهاجمة قواته بعبوات ناسفة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن يوم الأحد الماضي استئناف العمليات العسكرية مجددا في مستشفى الشفاء، أكبر منشأة طبية بقطاع غزة، وقال إن قواته "حددت مواقع أسلحة وبنية تحتية للمسلحين في المستشفى".


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