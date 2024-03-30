3.3 تريليونات يوان حجم التجارة الدولية للصين في السلع والخدمات في فبراير

كشفت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين أن إجمالي حجم التجارة الدولية للبلاد في السلع والخدمات 32ر3 تريليونات يوان في شهر فبراير 2024.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن بيانات الهيئة أنه من حيث القيمة الدولارية، بلغت قيمة الصادرات والواردات للتجارة الدولية للصين في السلع والخدمات 5ر232 مليار دولار أمريكي، و3ر222 مليار دولار أمريكي على الترتيب، ما أدى الى فائض قدره 2ر10 مليارات دولار أمريكي.

ومن هذا الإجمالي، بلغت قيمة صادرات السلع 46ر1 تريليون يوان، وسجلت الواردات 26ر1 تريليون يوان، ما أدى إلى فائض بقيمة 7لر197 مليار يوان.

وبلغ إجمالي قيمة صادرات الخدمات 7ر194 مليار يوان، في حين وصلت واردات الخدمات إلى 320 مليار يوان، ما أدى إلى عجز قيمته 4ر125 مليار يوان.

وكانت السياحة المساهم الأكبر في تجارة الخدمات، بواقع 5ر142 مليار يوان.





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