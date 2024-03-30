فيديو .. رفع الأذان للمرة الأولى في مقر رئيس وزراء اسكتلندا

(MENAFN
- Al-Bayan)
رُفع الأذان في مقر إقامة رئيس وزراء اسكتلندا وذلك أثناء استضافته عددا من الشخصيات من أديان عدة على مائدة الإفطار في شهر رمضان.
ونشر رئيس وزراء اسكتلندا، حمزة يوسف، مقطع فيديو عبر صفحته على منصة "إكس"، تويتر سابقا، يُظهر رفع الأذان في مقر إقامته.
وعلق يوسف على المقطع بالقول: "يكسر المسلمون صيامهم عند غروب الشمس مع الأذان. اليوم، أذّن الشيخ رباني في Bute House مع الأصدقاء من مختلف المجتمعات الدينية"، وفقا لسي ان ان.
وتابع رئيس وزراء اسكتلندا قائلا: "من المحتمل جدًا أن تكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رفع الأذان الإسلامي للصلاة في Bute House".
يذكر أن حمزة يوسف هو أول رئيس وزراء اسكتلندي مسلم في تاريخ البلاد وقد وُلد في غلاسكو لأب من باكستان وأم من كينيا.
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