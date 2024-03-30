فيديو .. رفع الأذان للمرة الأولى في مقر رئيس وزراء اسكتلندا



رُفع الأذان في مقر إقامة رئيس وزراء اسكتلندا وذلك أثناء استضافته عددا من الشخصيات من أديان عدة على مائدة الإفطار في شهر رمضان.

ونشر رئيس وزراء اسكتلندا، حمزة يوسف، مقطع فيديو عبر صفحته على منصة "إكس"، تويتر سابقا، يُظهر رفع الأذان في مقر إقامته.

وعلق يوسف على المقطع بالقول: "يكسر المسلمون صيامهم عند غروب الشمس مع الأذان. اليوم، أذّن الشيخ رباني في Bute House مع الأصدقاء من مختلف المجتمعات الدينية"، وفقا لسي ان ان.

وتابع رئيس وزراء اسكتلندا قائلا: "من المحتمل جدًا أن تكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رفع الأذان الإسلامي للصلاة في Bute House".

يذكر أن حمزة يوسف هو أول رئيس وزراء اسكتلندي مسلم في تاريخ البلاد وقد وُلد في غلاسكو لأب من باكستان وأم من كينيا.



