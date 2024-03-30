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306 آلاف دولار .. زيلينسكي يكشف عن زيادة دخله في عام 2022

3/30/2024 5:18:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن دخله لعام 2022 ارتفع إلى 12.42 مليون هريفنيا (306 آلاف دولار) من 3.7 ملايين هريفنيا أعلنها في وقت سابق، وأن الزيادة تعزى إلى تحسن حصيلة الإيجارات وبيع بعض السندات الحكومية.

ودعا زيلينسكي المسؤولين الحكوميين إلى الكشف عن دخولهم في إطار جهود رامية لزيادة الشفافية والقضاء على الفساد، إذ تسعى أوكرانيا إلى تلبية المتطلبات الصارمة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال بيان على موقع الرئيس على الإنترنت إن معظم دخل زيلينسكي وعائلته جاء من راتبه والفوائد المصرفية والإيجار المستحق من ممتلكاته.

وأضاف البيان أن زيلينسكي وعائلته حصلوا على دخل قدره 7.45 ملايين هريفنيا من بيع السندات الحكومية.

ولم يشر البيان إلى أي تغييرات كبيرة في أصول الرئيس أو السيارات التي يمتلكها.

وفي تصريحات سابقة، أعلن زيلينسكي عن دخل قدره 3.7 ملايين هريفنيا للعائلة في 2022 وعن دخل 10.8 ملايين هريفنيا في عام 2021، قبل اندلاع الحرب. وعزا حينها التراجع الحاد في 2022 إلى انخفاض الدخل من الإيجارات.

وسعى حلفاء غربيون يقدمون الأسلحة والمساعدات المالية لكييف وكذلك هيئات دولية مثل صندوق النقد الدولي إلى الحصول على ضمانات بشأن الجهود المبذولة للقضاء على الفساد.


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