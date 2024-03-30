هيئة أبوظبي للإسكان تعلن توقف بعض الخدمات على منصة (تم) لفترة مؤقتة

أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان أنها بدأت بتنفيذ عملية تحديث شاملة لمنصة خدمات المتعاملين، بهدف تقديم منصة جديدة بالكامل، تضمن الارتقاء بتجربة المتعاملين وتضم جميع خدمات الإسكان الحكومي في مكان واحد، وعليه فإنه سيتم إيقاف مجموعة من خدمات الهيئة عبر منصة "تم" لفترة مؤقتة ابتداءً من 30 مارس الجاري، وحتى 16 أبريل.

وتتضمن الخدمات التي سيتم إيقافها خدمات الإعفاءات، وخدمات التعديل ما بعد صدور الموافقة، بما في ذلك خدمة الإلغاء وجميع الخدمات الفرعية الأخرى، والأدوات الإضافية المتاحة ضمن منصة "تم"، بما في ذلك، إلغاء الطلب، وإضافة الشركاء، وإقرار الزوجات على الاستبدال، والاستعلام عن حالة الخدمة السكنية، واستكمال إجراء المتعامل، وغيرها.



وستتم موافاة متعاملي الهيئة بالمستجدات المتعلقة بانتهاء أعمال التطوير وتوفر الخدمات مجدداً عبر حسابات الهيئة على منصات التواصل الاجتماعي.





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