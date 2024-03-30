هيئة أبوظبي للإسكان تعلن توقف بعض الخدمات على منصة (تم) لفترة مؤقتة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان أنها بدأت بتنفيذ عملية تحديث شاملة لمنصة خدمات المتعاملين، بهدف تقديم منصة جديدة بالكامل، تضمن الارتقاء بتجربة المتعاملين وتضم جميع خدمات الإسكان الحكومي في مكان واحد، وعليه فإنه سيتم إيقاف مجموعة من خدمات الهيئة عبر منصة "تم" لفترة مؤقتة ابتداءً من 30 مارس الجاري، وحتى 16 أبريل.
وتتضمن الخدمات التي سيتم إيقافها خدمات الإعفاءات، وخدمات التعديل ما بعد صدور الموافقة، بما في ذلك خدمة الإلغاء وجميع الخدمات الفرعية الأخرى، والأدوات الإضافية المتاحة ضمن منصة "تم"، بما في ذلك، إلغاء الطلب، وإضافة الشركاء، وإقرار الزوجات على الاستبدال، والاستعلام عن حالة الخدمة السكنية، واستكمال إجراء المتعامل، وغيرها.
وستتم موافاة متعاملي الهيئة بالمستجدات المتعلقة بانتهاء أعمال التطوير وتوفر الخدمات مجدداً عبر حسابات الهيئة على منصات التواصل الاجتماعي.
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