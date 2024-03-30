إسرائيلي يختطف مراهقاً فلسطينياً غرب بيت لحم

أفاد مسؤول فلسطيني بأن مستوطناً إسرائيلياً اختطف، صباح اليوم السبت، طفلا فلسطينيا من قرية حوسان غرب بيت لحم بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة قوله إن "مستعمرا من البؤرة الاستعمارية "سيدي بوعز" الجاثمة على أرض المواطنين والواقعة بين بلدة الخضر وحوسان اختطف طفلا /17عاما/، أثناء رعية الأغنام في منطقة الشرفا في القرية".

وأشارت الوكالة إلى أن "المستعمرين وبرفقة قوات الاحتلال اقتحموا مساء أمس، القرية، وتحديدا منطقة المطينة والشرفا باستخدام التراكتورن، وسط اعمال استفزازية بحق المواطنين".





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